Wiejska potańcówka plus za 10 tysięcy złotych od państwa. Wnioski są już przyjmowane! Nie przegap terminów redpp

Program Potańcówki Wiejskie, nazywany też Potańcówki Plus to nowy pomysł na drugą połowę 2023 roku. Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Ma być dofinansowanie dla wiejskich potańcówek? Na to wskazuje program ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wnioski można składać, a dofinansowanie dotyczy imprez organizowanych od sierpnia do października. Co dokładnie wiemy z komunikatu?