Wiek ochronny przed emeryturą. Kiedy pracownik nie może być zwolniony? Oto, co warto wiedzieć

Pracownicy, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego mogą liczyć na specjalną ochronę. Zapisy takie znajdują się w Kodeksie pracy i powodują, że zatrudnionemu na umowę o pracę pracownikowi, któremu zostało kilka lat do emerytury nie mozna obnizyc pensji ani go zwolnić.

Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna wynika z artykułu 39. Kodeksu pracy. Zapis mówi jasno, że na cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownik może znaleźć się pod specjalnym parasolem prawnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku

Ochrona przedemerytalna pracownika może zostać zastosowana tylko w przypadku osoby, której do osiągnięcia wieku emerytalnego zostały nie więcej niż 4 lata pracy. To odpowiednio 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Oznacza to, że generalnie wiek ochronny przed emeryturą to: