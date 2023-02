Większe wypłaty dla emerytów w 2023. Waloryzacja zaskoczy wszystkich! Wszystko przez inflację? Oto wyliczenia emerytur w 2023 roku

Rekordy bite przez inflację powoli są już za nami, wciąż jest ona wyższa, aniżeli początkowo mogliśmy to zakładać. To oznacza, że pierwsze zapowiedzi waloryzacji emerytury są coraz mniej prawdopodobne. Wiele wskazuje na to, że podwyżki emerytur będą 15-procentowe. Ostateczne decyzje zapadną w lutym. Oto wyliczenia zysku na rękę (netto!) przy 15% waloryzacji! >>>>>>>>>>

Rekordy bite przez inflację powoli są już za nami, wciąż jest ona wyższa, aniżeli początkowo mogliśmy to zakładać. To oznacza, że pierwsze zapowiedzi waloryzacji emerytury są coraz mniej prawdopodobne. Wiele wskazuje na to, że emeryci dostaną wyższe "podwyżki" emerytur. Od czego będzie to zależało? Kiedy dowiemy się tego na pewno?

Nadchodzi waloryzacja!

Coraz bliżej do corocznej waloryzacji emerytur. Ta ma miejsce zawsze w marcu, choć są głosy za tym, aby dochodziło do niej dwukrotnie w ciągu roku. To jeszcze nie zostało przeforsowane, jednak i bez tego może się okazać, że waloryzacja emerytur będzie w tym roku rekordowa.

Wstępne założenia rządu

Pierwotne założenie budżetowe rządu wskazuje na to, że waloryzacja rent i emerytur ma wynieść 13,8 proc. Jest to wynik założenia, że inflacja wyniesie 13,5 proc. Tymczasem jednak prognozy rządowe okazują się błędne, a ich nieaktualność sprawia, że wysokość waloryzacji powinna zostać poddana ponownej analizie.

Co na to eksperci?

Dr Antoni Kolek z Instytutu EmerytalnegoD udzielił wypowiedzi dla "Faktu". Stwierdził on, że ostatnie tendencje powolnego obniżenia się inflacji wyraźnie wskazują na to, że będzie ona wyższa niżeli szacunki rządu. Tym samym możemy zakładać, że waloryzacja rent i emerytur również wzrośnie, analogicznie do faktycznego poziomu inflacji.

Jaka ma być waloryzacja 2023?

Początkowo budżet zakładał, że waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku będzie kwotowo-procentowa. Już teraz można wskazać, jakie podwyżki otrzymają emeryci i renciści. W przypadku świadczeń emerytalnych od najniższej (1338,44 zł) do 1810 zł brutto, gwarantowana podwyżka ma wynieść 250 zł (227,50 zł brutto). Z kolei świadczenia niższe będą podniesione procentowo - właśnie na nie najwyraźniej wpłynie to, jaki procent waloryzacji ostatecznie zostanie ustalony.

O ile może być zwiększona emerytura? Jaki to będzie zysk?

Początkowo rząd zakładał waloryzację na poziomie 13,8 proc, jednak coraz częściej eksperci wskazują na realną możliwość przyznania aż 15 proc. waloryzacji emerytur. W przeliczeniu oznacza to, że osoby zarabiające 2000 zł brutto przy 15 proc. waloryzacji od marca do końca roku uzyskają dodatkowe 2730 zł. Z kolei dla emerytur 3000 zł będzie to aż 3555 zł, a przy kwocie 4000 zł emerytury aż 5490 zł. Co więcej, nie uwzględnia się przy tym innych dodatków np. trzynastej i czternastej emerytury!

Dokładne wyliczenia zysku na rękę!

Ostateczne decyzje o wysokości waloryzacji emerytury poznamy w lutym. Jeśli wyniesie ona 15 procent, sporo zyskamy. Ile wyniesie emerytura wtedy? Oto wyliczenia w naszej galerii!