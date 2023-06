Wielka Feta Koszykarska u Kopernika wygrała także z deszczem. Basket 3x3 nad Wisłą. Zobaczcie zdjęcia!

Impreza trwała tradycyjnie dwa dni. Początek to Wiśnia Basket Meeting, którego gospodarzem jest od lat były kapitan Twardych Pierników - Łukasz Wiśniewski. To gry i zabawy dla dzieci w wieku 7-12 lat, przy udziale głośnych nazwisk ze świata polskiej koszykówki. W tym roku trenerami byli Emilia Lamparska, Katarzyna Maliszewska, Radosław Plebanek, których nikomu nie trzeba przedstawiać w Toruniu. Natomiast zaproszeni goście specjalni to Monika Jasnowska, Paweł Leończyk (Czarni Słupsk), Jakub Garbacz, który właśnie podpisał kontrakt z Anwilem Włocławek oraz reprezentanci Twardych Pierników - Kacper Gordon oraz Wojciech Tomaszewski.

Tak wyglądała VII Wielka Koszykarska Feta u Kopenika. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji 3x3