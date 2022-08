Wielka radość kibiców Apatora po niesamowitym meczu. Mamy dużo nowych zdjęć z trybun!

Ależ to był mecz! Po niesamowitej końcówce żużlowcy For Nature Solutions Apatora odrobili straty do Betardu Sparty Wrocław. Remis 45:45 oznacza, że w ćwierćfinałach play-off nasz zespół spotka się ze Stalą Gorzów. Fani toruńskich żużlowców wspierali ich swoich dopingiem. Na trybunach był Marcin Orłowski, nasz fotoreporter. Jeśli byłeś na meczu, poszukaj się w naszej galerii zdjęć!Czytaj również:Wrócili z dalekiej podróży! Relacja z meczu Apator - Sparta i zdjęcia z toruTak kibice wspierali Apatora - pierwsza galeria z trybun

Marcin Orłowski