Wielka radość kibiców Motoru na Motoarenie. Fani żużlowców z Lublina świętowali wygraną w Toruniu [zdjęcia]

W niedzielny wieczór żużlowcy Motoru Lublin wygrali na Motoarenie z For Nature Solutions Apatorem Toruń 48:42. Wygraną swoich ulubieńców oklaskiwała kilkusetosobowa grupa lubelskich fanów. Kibice Motoru tradycyjnie udali się na mecz wyjazdowy ubrani w charakterystyczne żółte koszulki i - co podkreślali nawet kibice z Torunia - w bardzo kulturalny i pozytywny sposób wspierali swój zespół. Po meczu lublinianie mieli duże powody do radości. Kliknij w przyciskZobacz na kolejnych stronach zdjęcia fanów Motoru na Motoarenie ->>>>Czytaj również:Kibice na meczu Apator - Motor. Byłeś na meczu? Poszukaj się na zdjęciach!Apator - Motor - mamy nowe zdjęcia z trybun!

Marcin Orłowski