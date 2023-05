Wielki sukces Bartosza Frankowskiego z Torunia! Znalazł się w obsadzie sędziowskiej finału Ligi Mistrzów red.

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów UEFA powoli zbliża się do końca. Finał tych rozgrywek odbędzie się już 10 czerwca na Stadionie Olimpijskim im. Ataturka w Stambule Piotr Hukało Zobacz galerię (6 zdjęć)

Bartosz Frankowski, sędzia piłkarski z Torunia, znalazł się w obsadzie wozu VAR na finał Ligi Mistrzów. To jeden z jego większych sukcesów w karierze sędziowskiej. Wcześniej wyznaczany był przez UEFA m.in. do poprowadzenia meczów Ligi Europy oraz meczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów.