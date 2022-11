Wielkie podwyżki w TBS: pomoże minister? Toruń: 37 proc. w górę, ale w Tarnobrzegu aż 49 proc.!

- W lakonicznej informacji poprzedzającej informację o podwyżce wskazano (cytat): „W związku z ogólnym wzrostem cen na rynku krajowym, a co za tym idzie pogłębiającą się inflacją sięgającą 17 proc. TTBS Sp. z o.o. zmuszone zostało do podniesienia stawek czynszu w swoich zasobach. Podwyżka ta jest niezbędna, aby móc przeprowadzić konieczne remonty w przyszłości”. TTBS Sp. z o.o. nie przedstawił konkretnych przyczyn podwyżki i stosownych kalkulacji; nie ujawnił faktur i dokumentów, które na tę podwyżkę rzutują, aby dało się odtworzyć przebieg dokonanej kalkulacji -piszą do wiceministra lokatorzy.