Wielkie zmiany dla kierowców! Nowe przepisy wchodzą od lipca. Za co zapłacisz kilka tysięcy złotych?

Co ma znaczenie przy określaniu wysokości kary za brak OC?

OC - co to takiego?

OC - co to takiego?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest OC . Jest to skrót od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe dla kierowców. Właściciel samochodu bądź innego pojazdu mechanicznego musi wykupić taką polisę. Dzięki niej, w przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej, nie będzie musiał płacić z własnej kieszeni za odszkodowanie oraz wszelkiej formy zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. To wszystko pokrywa firma, w której zostało wykupione ubezpieczenie OC.

Co ma znaczenie przy określaniu wysokości kary za brak OC?

500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek dla małżonków!

Kwota minimalna - zmiany

Ostatnio kwota minimalna wzrasta dwukrotnie w ciągu roku. Oprócz 1 stycznia odbywa się to również 1 lipca. I tak jest i tym razem. Od 1 lipca będzie to kwota nie 3010 zł brutto, a 3490 zł brutto. Z kolei stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł. Tu warto zaznaczyć, że drastyczny wzrost minimalnej płacy został już zaplanowany na 2024 rok. Będzie to kolejno: