Włocławek. Wiktor Kowalski wygrał "Szansę na sukces" i wystąpi w Opolu!

Wiktor Kowalski wystąpi w Opolu!

Finał programu "Szansa na sukces. Opole 2022" odbył się w niedzielę, 22 maja br. O główną nagrodę, udział w koncercie "Debiuty" podczas 59. KFPP w Opolu walczyło jedenaścioro finalistów, zwycięzców wiosennych odcinków muzycznego show. Odcinek finałowy składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy zaśpiewali piosenki z gwiazdami wygranych przez siebie odcinków lub solo, a widzowie w głosowaniu smsowym zadecydowali, kto przejdzie do ścisłego finału. Do drugiego etapu oprócz Wiktora Kowalskiego dostali się jeszcze Ewa Novel i Bartłomiej Matłosz. Podczas dogrywki trójka zwycięzców wykonała utwory wylosowane przez prowadzącego program, Marka Sierockiego. Wiktor Kowalski zaśpiewał piosenkę Ireny Santor "Już nie ma dzikich plaż" i zdobył najwięcej głosów widzów, czym zapewnił sobie zwycięstwo.