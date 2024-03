Włosing. Jak dbać świadomie o włosy w 2024 roku? Przegląd porad, produktów i trendów [6.03.2024]

Jak sprawić, by włosy były piękne, mocne i zdrowe? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet na całym świecie. W Polsce już od kilku lat panuje trend tzw. włosingu, czyli świadomej pielęgnacji. I nie chodzi wyłącznie o wybór odpowiednich produktów. Czym jest włosing i kim są włosomaniaczki? Podpowiadamy!

Włosing zawładnął kobietami

Świadoma pielęgnacja włosów zadomowiła się w umysłach wielu Polek już na dobre! Każdego dnia media społecznościowe zalewane są nie tylko nowymi pomysłami na dbanie o włosy, ale także informacjami, że pojawiły się kolejne specjalne produkty dedykowane właśnie tej grupie odbiorczej. Świadoma pielęgnacja, potocznie zwana „włosingiem”, nie polega jednak na tym, by stosować wyłącznie najlepszej jakości odżywki, maski czy szampony, a zwiększać wiedzę na temat dbania o włosy oraz poznać swój włos od środka. To także wypracowywanie nowych nawyków, które przyczynią się m.in. do tego, że struktura włosa będzie zdrowa i coraz bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Dla sporej części kobiet stosowanie maski czy odżywki jest normą. Podobnie jak wybieranie szamponu do typu włosa. Niemniej – czy każda z marzących o pięknych i zdrowych włosach wie, czy wybrała odpowiedni? Albo czy w prawidłowy sposób myje włosy? Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje! Włosomaniaczki, czyli kobiety, których pasją jest dbanie o zdrowe włosy, przekonują, że zdrowe włosy zależą od wielu czynników – i to nie tylko o szampon czy odżywkę chodzi. Każda włosomaniaczka w swoim włosowym wyposażeniu powinna mieć:

– szczotkę, która będzie włosy rozczesywać, a nie szarpać, np. z naturalnym włosiem dzika,

– wcierkę do włosów, która wspomoże ich wzrost,

– odżywki – humektantową, proteinową i emolientową,

– szampon delikatny oraz szampon mocny,

– peeling enzymatyczny lub ziarnisty – w zależności od potrzeb skóry głowy,

– maskę do włosów dobraną do typu włosów,

– olej do włosów,

– bawełniany ręcznik bądź bawełnianą koszulkę do wycierania włosów.

Pielęgnacja dobrana do porowatości

Zanim jednak na półce w łazience pojawią się wyżej wymienione produkty, warto przyjrzeć się swojemu typowi włosa. Włosomaniaczki wyróżniają typy w zależności od ich porowatości, czyli włosy niskoporowate, średnioporowate oraz wysokoporowate. W internecie można znaleźć wiele testów, które okazują się być pomocne w określeniu typu, jednak często gołym okiem można zauważyć różnice.

Włosy niskoporowate charakteryzują się tym, że są gładkie, świecące i nie sprawiają większych problemów podczas codziennego układania, choć trudno nadać im np. skręt. Rzadko kiedy reagują także na zmieniające się warunki atmosferyczne, np. wilgotność powietrza. Łuski włosa są zamknięte, przez co nie chłoną zbyt wielkiej ilości wody. Włosy te nie potrzebują zwykle zbyt wielkiej pielęgnacji, wystarczy im odpowiednie dostarczenie składników odżywczych, olejek i zdrowe czesanie.

Włosy średnioporowate charakteryzują się dość długim schnięciem po umyciu, dobrze układają się na szczotkę, lubią się nieco zakręcić, a w dodatku często reagują na zmianę wilgotności powietrza. Łuski włosa są nieco otwarte, przez co świetnie wchłaniają wodę. Mówi się nawet, że włosy te „piją” odżywki czy oleje. Niestety – ten typ włosa podatny jest na zniszczenia i wymaga większej pielęgnacji i ostrożności.

Włosy wysokoporowate charakteryzują się najczęściej tym, że bardzo chcą się kręcić. Łuski włosa są otwarte, przez co wchłaniają wodę. Włosy te bardzo długo też schną. Niestety – włosy wysokoporowate są najbardziej narażone na zniszczenia, łamanie, rozdwajanie i puszenie. Bardzo lubią się puszyć! To właśnie w ich przypadku potrzeba największej troski i szczególnego dbania. PEH to nie pech a zaleta

Wspominaliśmy wcześniej o proteinach emolientach i humektantach, które składają się w dużej mierze na pielęgnacje PEH. Każdy z tych składników potrzebny jest włosom. Ich równowaga przyczynia się do prawidłowego wzrostu włosów, a także ich zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Dlaczego ważna jest równowaga i dobranie składników pod typ włosa? Jeśli któregoś ze składnika będzie za dużo, włos może stać się ciężki, oklapnięty, a nawet i szorstki! Dlatego też warto dokładnie czytać składy kosmetyków. Co składa się na PEH? Podpowiadamy poniżej.

Proteiny są budulcem włosów. Świetnie uzupełniają ubytki w ich strukturze, odbudowują uszkodzenia i wspomagają regenerację włosa. Do najpopularniejszych protein zalicza się m.in. jedwab, kolagen, keratynę, elastynę czy białka pszenicy. Włosy niskoporowate mogą stracić objętość od nadmiaru protein, włosy wysokoporowate mogą jednak znacznie zyskać przy regularnym stosowaniu. Należy pamiętać, że każdą proteinę należy zamknąć emolientem lub humektantem.

Emolienty sprawiają, że włos zyskuje odpowiednią ochronę. Zapobiegają one utracie nawilżenia. Nadają włosom gładkości, połysku, a także zabezpieczają przed rozdwajaniem się i łamaniem. Włosy stają się także dociążone i dużo łatwiej jest je ułożyć. Do najpopularniejszych emolientów zaliczane są m.in. olej arganowy, olej kokosowy, masło shea, woski, alkohole tłuszczowe, parafina. Humektanty mają za zadanie przyciągnąć i zatrzymać cząsteczki wody w strukturze włosa. Łatwo wchłaniają się i sprawiają, że włos jest odpowiednio nawilżony. Niemniej, aby prawidłowo działały, muszą być łączone z emolientem. Brak humektantów można zauważyć po szorstkości włosów oraz coraz częstszym puszeniu. Najpopularniejszymi humektantami są m.in. mocznik, aloes, glicerynę, d-panthenol, niacynamid.

Każda włosomaniaczka radzi, by odżywki wczesywać, a także stosować jedną z metod mycia włosów, która przyczynia się do poprawy ich stanu. OMO. MOO. OOM. Co oznaczają te skróty? Nic innego jak sposób mycia włosów. O oznacza odżywkę bądź maskę, M mycie szamponem. I szampon w tej kwestii jest kluczowy. Najważniejsze jest to, by był on łagodny dla skóry głowy i nie zawierał SLS i pochodnych, czyli mocnych detergentów uszkadzających skórę głowy i strukturę włosa. Nie oznacza to jednak tego, że wszystkie szampony teraz należy wyrzucić! Trzeba stosować je rzadziej, przydadzą się bowiem do „zresetowania” stanu włosów. Bo właśnie reset też jest ważny!

