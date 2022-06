Wniosek o emeryturę. Chcesz uzyskać dodatkowe świadczenie? Lepiej nie przegap terminu!

Dlaczego warto jak najszybciej złożyć wniosek o emeryturę?

Od czego zależy termin składania wniosków?

Kiedy składamy wniosek o emeryturę?

Przepisy prawa jasno wskazują na, to kiedy można składać w ZUS wniosek. Obowiązują w tej kwestii ustawowe wartości wiekowe. Wniosek złożony poprawnie uprawnia nasz do otrzymywania wszelkich przysługujących nam świadczeń emerytalnych.

Czy można złożyć wniosek przed ukończeniem stosownego wieku?

Dokumenty o uzyskanie emerytury nie mogą być złożone wcześniej aniżeli na 30 dni przed spełnieniem warunków przyznania danego świadczenia lub też nie wcześniej niż 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim nie musimy czekać do urodzin, aby złożyć wniosek. Możemy zrobić to już wcześniej. Dzięki temu nie stracimy pieniędzy.