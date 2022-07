Woda dla bezdomnych od Serca Torunia! Każdy może pomóc Małgorzata Oberlan

Kolejne już zgrzewki wody dla osób bezdomnych w Toruniu przekazali: Akademia Kulinarna Studio A i Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Ale akcja trwa dalej! Po lewej stronie: Michał Piszczek, współzałożyciel Serca Torunia. fb Serca Torunia (wszystkie fot.) Zobacz galerię (6 zdjęć)

Bezdomni żyjący na ulicach Torunia, w schronisku, noclegowni - to do nich już trafiły butelki wody, zebrane przez społeczników z Serca Torunia. Niezbędną w upały wodę przekazały lokalne firmy, ale i prywatne osoby. Akcja trwa dalej i każdy może się do nie włączyć.