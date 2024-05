Wody w Toruniu nie zabraknie. Jak można zaoszczędzić na podlewaniu?

- W ostatnim czasie pobór nieco wzrósł, o jakieś cztery tysiące metrów sześciennych dziennie w samym Toruniu - twierdzi prezes. - Nie są to jednak jakieś rekordowe wyniki. Obecnie pobór wynosi około 39 tysięcy metrów dziennie. Bywało już tak, że było to 60 tysięcy, a i tak mieliśmy jeszcze duże rezerwy.

Tylko w kulinarnych programach telewizyjnych praca kucharza to przygoda i sama przyjemność. Tak naprawdę to ciężka harówka. Jak jest wynagradzana? Oto zarobki, które w maju oferują lokale w Toruniu…

- A różnica jest spora - twierdzi prezes. - Woda ze ściekami kosztuje około 11 złotych za metr kwadratowy, a sama około 4,50 złotych. Jeśli ktoś jeszcze z tego nie korzysta może do nas zadzwonić albo załatwić sprawę przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Licznik można założyć samemu, a my, po zgłoszeniu, przyjedziemy go tylko zaplombować. Ale można też skorzystać z naszej, odpłatnej usługi, wówczas zajmiemy się wszystkim od początku do końca.

Jakie są zasady prawidłowego podlewania roślin w ogrodzie?

Podstawowa zasada - nie podlewamy roślin za dnia, w trakcie największego upału. Mogłoby to doprowadzić do ich poparzenia, a poza ty woda szybciej wyparuje. Najlepiej podlewać dwa razy - rano i wieczorem. Jeśli nie ma takiej możliwości i możemy podlać tylko raz lepiej, żeby to było rano. Nie pryskamy dużym strumieniem bezpośrednio na liście i kwiaty. Częstotliwość podlewania należy dostosować do gatunków roślin, ale generalnie podlewanie częste, lecz niewielkie nie jest takie skuteczne (woda nie wsiąknie do gleby i szybko wyparuje), jak rzadsze, ale solidniejsze. Woda musi bowiem wsiąknąć na głębokość 15-20 centymetrów. Rośliny należy podlewać, kiedy ziemia wokół nich lekko przeschnie. Większości gatunków bowiem bardziej szkodzi zalanie niż chwilowe przesuszenie. Częściej trzeba podlewać te rośliny, które rosną w glebie piaszczystej i przepuszczalnej (gliniasta gleba przytrzymuje wilgoć na dłużej) i są naświetlane od strony południowo - wschodniej, południowej i południowo - zachodniej.