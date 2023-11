Wojskowa emerytura robi niezwykłe wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy

Jakie są emerytury byłych wojskowych?

Art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin wyraźnie zaznacza, że wojskowym przysługuje świadczenie emerytalne z tytułu przepracowanych lat - przysługuje także w przypadku całkowitej niezdolności do służby. W przypadku żołnierzy zawodowych przysługuje również prawo do rent rodzinnych oraz rent inwalidzkich.

Renty i emerytury dla żołnierzy

Co do zasady wysokość przyznawanego świadczenia emerytalnego oraz renty jest bezpośrednio powiązane ze stopniem, jaki żołnierz miał w momencie przejścia na emeryturę. Warto przy tym zaznaczyć, że maksymalna emerytura może stanowić 75 procent pensji otrzymywanej przez wojskowego podczas służby. Średnio mogą to być bardziej zróżnicowane kwoty. Jednak po 15 latach służby jest to 40% wymiaru podstawy pensji. Po 25 latach służby przysługuje już 60%, a za każdy kolejny rok dochodzi dodatkowe 3% stawki (maksymalnie 75%).