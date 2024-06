Wokół cennych malowideł już czysto. "Biedronka" interweniuje po naszym tekście

Problem w Biedronce na Szerokiej

W połowie czerwca nagłośniliśmy na naszych łamach problem poważnych zaniedbań w supermarkecie popularnej sieci przy toruńskim deptaku . Ogólny nieporządek na piętrze sklepu to jedno, gorszy był w tym wszystkim fakt, że bałagan panował przy średniowiecznych polichromiach . Szyba ochronna mająca osłaniać zabytek była od dawna stłuczona , a zawieszona kartka ostrzegająca przed szkłem zdążyła zostać podarta i przylepiona taśmą klejącą .

Nasz tekst odbił się szerokim echem - był cytowany przez ogólnopolskie redakcje, a na temat śmieci wokół czternastowiecznych malowideł dyskutowano na portalach społecznościowych na stronach poświęconych sztuce . Wielu internautów nie mogło się nadziwić, że w kamienicy z unikatowymi polichromiami działa sklep; tu podkreślić trzeba jednak, że rozmaitych malowideł, ściennych lub stropowych, gotyckich, renasansowych, czy barokowych, w Toruniu nie brakuje - można je znaleźć w kilkudziesięciu kamienicach i nie w każdej da się otworzyć muzeum. Inni pisali natomiast, że dziwi ich fakt, że kamienica nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych (sam budynek), jak i ruchomych (malowidła ścienne) województwa kujawsko-pomorskiego.

Dziś wieści na temat losu polichromii mamy na szczęście już znacznie lepsze . Z biura prasowego sieci "Biedronka" otrzymaliśmy odpowiedź, a co ważne za słowami poszły czyny - obecnie otoczenie malowideł wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście dni temu.

- Sygnały dotyczące funkcjonowania naszej sieci są dla nas bardzo ważne. Po otrzymaniu informacji z państwa redakcji zweryfikowaliśmy sytuację w opisanym sklepie w Toruniu przy ul. Szerokiej 22. Niezwłocznie zleciliśmy profesjonalne sprzątanie wyspecjalizowanej firmie oraz wymieniliśmy szybę ochraniającą malowidła na nową. Jednocześnie podkreślamy, że sytuacja ta, miała charakter incydentalny i dołożymy wszelkich starań, by dbać o historyczny charakter tego miejsca - powiedział Rafał Graszewicz, starszy menedżer sprzedaży w sieci "Biedronka".

Wokół malowideł czysto i... pusto

Wraz ze stanowiskiem "Biedronki" otrzymaliśmy również zdjęcia pokazujące porządek wokół malowideł. Trzeba przyznać, że różnica między tym, co było, a tym, co jest, jest rzeczywiście kolosalna. Co więcej, powiedzieć wręcz można, że tak ładnie przy polichromiach nie było od czasów... zanim portugalska sieć się tam wprowadziła.