Wokół Torunia. Kasa dla wójtów i frekwencja w eurowyborach

Najniższa frekwencja – górą PiS

Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba…

Wójt równy staroście

W pierwszej połowie czerwca odbyły się sesje rad gmin naszego powiatu, na których ustalono wynagrodzenie dla wójtów w nowej kadencji. Chociaż to do radnych należy decyzja o wynagrodzeniu wójtów to jednak nie oznacza to, że wysokość płacy wójta jest całkowicie dowolne. Reguły, na podstawie których są ustalane ich zarobki, zawarte są w różnych ustawach i rozporządzeniach, m. in. ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawie z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynika z nich, że w roku 2024 miesięczne wynagrodzenie wójta nie może być wyższe niż 20 041,50 zł.