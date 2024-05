Wokół Torunia. Wójtowie i rady podtoruńskich gmin nowej kadencji już działają

Na początku maja odbyły się pierwsze sesje rad gmin nowej kadencji w powiecie toruńskim. W ich trakcie radni i wójtowie złożyli ślubowanie. Wybierano też prezydiów rad gmin.

Po uroczystych ślubowaniach odbyły się tajne głosowania nad kandydatami do funkcji przewodniczących rad poszczególnych gmin. Objęli je głównie mężczyźni. Na dziewięć gmin, wliczając też miasto Chełmża, jedynie w dwóch przypadkach, w gminach Łubianka i Zławieś Wielka, przewodniczącymi zostały kobiety. W dwóch gminach, Czernikowo i Łysomice, funkcje te pełnią te same osoby co w poprzedniej kadencji samorządu.

Ludzie burmistrza dominują w radzie

W Chełmży po ceremonii ślubowania poprzedni burmistrz miasta Jerzy Czerwiński symbolicznie przekazał klucze do miasta swojemu następcy, Pawłowi Polikowskiemu.

- Przez 26 lat zawsze pisałem piórem i „zajechałem” dwa – mówił ustępujący burmistrz Chełmży. - Mam dla pana w prezencie jedno, ale jak będzie trzeba, to się pojawię z drugim.

Po pięknym geście przekazania władzy (nie wszędzie tak było) radni wybrali przewodniczącego Rady Miasta Chełmża. Do tej funkcji zgłoszono tylko jednego kandydata – Marcina Murawskiego z „Koalicji dla Chełmży”. To komitet burmistrza Pawła Polikowskiego, który ma w nowej, 15-osobowej Radzie Miasta ośmiu radnych, czyli większość. Wybrano też wiceprzewodniczącą chełmżyńskiej Rady Miasta. Została nią Anna Rzymowska z tego samego komitetu. Co ciekawe, obie kandydatury zgłosił burmistrz Polikowski. Kontrkandydatów nie było.

Były wójt ma przewagę

Ciekawa sytuacja jest w gminie Chełmża. Tu na przewodniczącą Rady Gminy wybrano Stanisławę Stasieczek, a na dwóch wiceprzewodniczących - Patrycję Dejewską i Mirosława Pilastr. Wszyscy oni reprezentują komitet wyborczy „Wieś”, czyli ekipę byłego wójta Jacka Czarneckiego. Ten w niedawnej drugiej turze wyborów na wójta gminy Chełmża przegrał z Bartoszem Szprenglewskim. Grupa „Wieś” wprowadziła do 15-osobowej Rady Gminy Chełmża aż 10 osób. Komitet obecnego wójta, Bartosza Szprenglewskiego ma w niej zaledwie jednego przedstawiciela.

W gminie Lubicz przewodniczącym rady został Marcin Różycki z ugrupowania „Lepszy Czas” Marka Nicewicza, wybranego ponownie na wójta gminy. Ma ono w 15-osoboej Radzie Gminy siedmiu radnych. Wiceprzewodniczącymi zostali Mirosław Jackiewicz z Lepszego Czasu oraz Adam Sadowski z komitetu „Jeszcze Będzie Normalnie”, który wprowadził do rady dwie osoby.

Radą Gminy Łubianka władać będą radni z komitetu nowej pani wójt, Dagny Całbeckiej. Zarówno przewodnicząca tego gremium Kamila Rajczak, jak i dwóch wiceprzewodniczących: Bolesław Szczechowski oraz Jacek Kaulitz zostali wybrani z jego listy.

Tak samo jest w drugiej gminie w powiecie toruńskim, w której fotel wójta zdobyła kobieta, czyli w Wielkiej Nieszawce. Komitet wójt Katarzyny Streich, które ma w 15-osobowej Radzie Gminy dziewięciu radnych, obsadziło stanowisko przewodniczącego, na które wybrano Ireneusza Śmiechowskiego, a także wiceprzewodniczącego. Tę funkcję powierzono Marcinowi Słoneckiemu.

W Łysomicach bez zmian

Niewiele zmieniło się natomiast w gminie Łysomice. Ponownie wybrany na wójta Piotr Kowal będzie współpracował z przewodniczącym tamtejszej Rady Gminy Robertem Kożuchowskim, który pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Przewodniczący reprezentuje komitet Porozumienie Samorządowe Gminy Łysomice, wspierające wójta. Wybrany na wiceszefa Rady Gminy Marcin Chojna jest z tego samego ugrupowania.

Podobnie jest w gminie Czernikowo. Tu także ponownie wybrany na wójta Tomasz Krasicki nadal ma do współpracy przewodniczącego Rady Gminy Rafała Rutkowskiego z komitetu „Wspólnie dla Mieszkańców”, który wprowadził do 15-osobowej rady 10 osób. Wiceprzewodniczącymi zostali Roman Borucki i Beata Marszewska. Także reprezentują wspomniany komitet.

W gminie Obrowo ponownie wybrany na stanowisko wójta Andrzej Wieczyński z komitetu „Stabilny rozwój gminy Obrowo” też będzie miał ”swojego” przewodniczącego Rady Gminy – Wiesława Popławskiego oraz jednego z dwóch wiceprzewodniczących – Alicję Tarkowską. Pochodzą z tego samego co wójt komitetu. Ma on siedmioro radnych w 15-osobowej radzie. Obecny przewodniczący i obecna wiceprzewodnicząca w poprzedniej kadencji samorządu byli wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Obrowo. Drugim wiceprzewodniczącym nowej radzie został Tymon Kokot z komitetu „Kurs na Obrowo”, który ma w niej pięciu radnych.

Ciekawy układ sił jest w gminie Zławieś Wielka. Z listy komitetu nowego wójta Marcina Swaczyny weszło do 15-osobowej Rady Gminy pięć osób. Pięć to osoby wybrane z listy konkurenta wójta w drugiej turze wyborów na to stanowisko, Krzysztofa Raka. Dlatego Marcin Swaczyna, chcąc zapewnić sobie większość w radzie, musi szukać koalicjanta. Został nim trzyosobowy klub Trzeciej Drogi. Jego przedstawicielka, Krystyna Gajdemska została przewodniczącą Rady Gminy Zławieś Wielka. Na pierwszej sesji nie został wybrany jej wiceprzewodniczący.

