Wsparcie 500 plus na psa i kota. Kto może otrzymać takie dofinansowanie? 500 plus na psa

500 plus dla psa i kota

Ten kto ma zwierzaka w domu, ten wie, że koszty wizyty weterynaryjnych nie są tanie. Z reguły najmniej za poradę trzeba zapłacić ponad 100 złotych. Nie ma takiej kwoty, której właściciel czworonoga nie wydałby na swojego pupila. Okazuje się jednak, że w niektórych gminach można liczyć na wsparcie finansowe do konkretnych zabiegów weterynaryjnych. Program potocznie został nazwany 500 plus dla psa i kota.

Lokalne wsparcie na sterylizację

Warto tu podkreślić, że jest to program organizowany lokalnie przez wybrane samorządy. Jednym z podstawowych jego celów jest zapobieganie bezdomności psów i kotów, co ma doprowadzić do zminimalizowania liczby zwierząt trafiających do schronisk.Generalnie urząd pokrywa100 proc. kosztów sterylizacji i czipowania przeprowadzanych w celu zwalczania problemu bezdomności czworonogów. Koszty nie zawsze wynoszą 500 złotych. W wielu przypadkach sa niższe.