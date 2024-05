Wszyscy zastępcy prezydenta Gulewskiego. Wiemy, kto będzie trzecim wiceprezydentem Torunia

W ubiegłym tygodniu prezydent Paweł Gulewski przedstawił dwoje spośród trojga swoich zastępców. To Dagmara Zielińska i Rafał Pietrucień. Prezentację kolejnego wiceprezydenta zapowiedziano na kolejne dni.

Z nieoficjalnych informacji wynikało, że do stanowiska wiceprezydenta był przemierzany prezes Toruńskiego Agencji Rozwoju Regionalnego Michał Korolko. Ostatecznie to nie on je zajmie. Do grona zastępców prezydenta Gulewskiego dołączy natomiast Adam Szponka, dotychczasowy dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.