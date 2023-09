Wybierz idealny samochód elektryczny, kierując się oficjalnym rankingiem ADAC

Wyprodukowanie bezpiecznego samochodu elektrycznego charakteryzującego się dużym zasięgiem to wyzwanie dla producentów aut. Praktycznie każdy kolejny model schodzący z taśm produkcyjnych wydaje się bardziej dopracowany. Czym więc się kierować wybierając miejski samochód elektryczny? Na pewno jedną ze wskazówek może być raport ADAC. Niemiecki automobilklub charakteryzuje się przygotowywaniem między innymi rankingów awaryjności aut. W tym roku przygotował zestawienie dotyczące między innymi miejskich samochodów elektrycznych.

Miejskie elektryki. Który najlepszy?

Jak wybrać samochód elektryczny, który najlepiej będzie nadawał się do jazdy w mieście? Na razie trudno o jednoznaczną opinię. Wiadomo, że idealnym samochodem elektrycznym jest ten, który najkrócej się ładuje i jednocześnie charakteryzuje się największym zasięgiem . Oprócz tego akumulatory powinny mieć długą żywotność. Samochód nie powinien być przesadnie drogi i charakteryzować się wysoką jakością wykonania. To spore wyzwanie dla producentów samochodów. Producenci starają się, ale na razie idealnego modelu nie udało się wyprodukować.

Co wynika z testów samochodów elektrycznych?

Miejskie samochody elektryczne w 2023 roku

Nie jest tajemnicą, że samochody elektryczne idealnie nadają się do miasta. Ma na to wpływ nie tylko wielkość auta, ale także stale rozwijająca się sieć stanowisk do ładowania akumulatorów. W tej kategorii według ADAC tak wypadły poszczególne modele.

