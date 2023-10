Wybory 2023. Tomasz Lenz będzie nowym senatorem z okręgu z Toruniem i powiatem toruńskim

Wybory do Senatu: zdecydowane zwycięstwo Tomasza Lenza

Tomasz Lenz: z Sejmu do Senatu

Tomasz Lenz był kandydatem do Senatu Koalicji Obywatelskiej, w ramach zawartego przez ugrupowania opozycyjne paktu senackiego. To postać doskonale znana w polityce. Karierę zaczynał w Unii Demokratycznej, należał do Unii Wolności, od 2011 roku należy do Platformy Obywatelskiej. Od lat jest przewodniczącym tej partii w województwie kujawsko-pomorskim. Był posłem PO, a potem KO, w kadencjach: 2005-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019 i 2019-2023.