Wybory 2024. Tak głosują torunianie. Oto kolejne zdjęcia z lokali wyborczych

Równo o godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych w Toruniu. O ile nie dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji potrwa do 21.

Do godziny 21 trwa również cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 500 tys. zł. do nawet 1 mln zł.

Zobaczcie jak po południu głosowali torunianie