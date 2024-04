Wybory 2024 w Toruniu. Wiemy jaka frekwencja! Tak głosują torunianie. Oto kolejne zdjęcia z lokali wyborczych

Wybory 2024 w Toruniu: Jaka frekwencja?

W całej Polsce trwają wybory samorządowe. Lokale wyborcze także w Toruniu zostały otwarte o godzinie 7. Glosowanie potrwa do godziny 21. Do godziny 17 frekwencja w Toruniu wyniosła 37,31 procent uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 52 673 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania wynosiła 141 158.