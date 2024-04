Wybory samorządowe 2024 w Kujawsko-Pomorskiem przebiegają spokojnie. AKTUALIZACJA

Jak dotąd nie odnotowano w regionie żadnych poważniejszych incydentów związanych z głosowaniem wyborczym do samorządów. W reszcie kraju bywało różnie.

Wybory samorządowe 2024 w Kujawsko-Pomorskiem

Zarówno w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w całym kraju komisje wyborcze (z wyjątkiem jednej z Warszawy, w której spóźnił się jeden z jej członków) zostały otwarte o godzinie 7:00 rano. Głosowanie powinno zakończyć się zgodnie z planem, czyli o godzinie 21:00. Do tej pory trwać będzie cisza wyborcza. W wyborach samorządowych zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy miast i gmin.

Jak poinformowała mł. insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa Komendy Głównej Policji, w wyborczą niedzielę nad bezpieczeństwem obywateli w całym kraju czuwa prawie 24 tys. policjantów. To mniej niż podczas październikowych wyborów parlamentarnych i referendum, gdy było ich 40 tysięcy. Do godziny 12:00 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie zanotowano niemal żadnych poważniejszych incydentów. Jedynie w lokalu wyborczym w świetlicy "Leśny Zakątek" w Białym Borze w gminie Grudziądz jeden z wyborców wywołał awanturę i podarł jedną z kart do głosowania. Musiała interweniować Policja.

Incydenty były za to gdzie indziej.

Niedoszła pracownica komisji miała prawie 3,5 promila

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował o przypadkach nietrzeźwości wśród członków komisji. - O dziwo - już od rana, raczej to się zawsze zdarzało w godzinach popołudniowych - stwierdził. - Mamy przykład w Białymstoku, gdzie przewodniczący obwodowej komisji wyborczej okazał się być pod wpływem alkoholu. Skierowany na miejsce patrol policji potwierdził, że mężczyzna jest w stanie nietrzeźwości, zawartość alkoholu - 0,19 mg na litr. Obowiązki przejęła zastępca przewodniczącego Z kolei w Płocku policjanci zastali kobietę stanie nietrzeźwości. Wynik jak na godz. 7 rano rekordowy - 3,45 promila w wydychanym powietrzu.

Oczywiście wspomnianej kobiety nie dopuszczono do pracy w komisji.

Czteropak piwa i czekolada za głos

Wśród innych incydentów Marciniak wskazał zdarzenie w okręgu lubelskim, gdzie w sobotę doszło do próby agitacji lub korupcji wyborczej - jak mówił szef PKW, do składającej zawiadomienie "przyjechał znany jej osobnik, dał jej cztery sztuki piwa oraz czekoladę, mówiąc, że to jest za głos oddany na partnerkę wręczającego, która kandyduje do rady gminy". 69-letni mężczyzna został zatrzymany.

Do jednej z komisji w Warszawie trafiła paczka z 500 wadliwymi kartami do głosowania. Były również przypadki niszczenia plakatów i innych materiałów wyborczych oraz wynoszenia kart do głosowania poza komisje wyborcze. W Katowicach dwóch głosujących wymieniło się kartami. Z kolei w Radomiu wyborca podarł karty i rzucił na podłogę. Kolejna konferencja PKW odbędzie się o godz. 13.30. Wówczas komisja przekaże pierwsze dane o frekwencji.

To grozi za złamanie ciszy wyborczej

Przypomnijmy, że trwa cisza wyborcza. Potrwa ona do zakończenia głosowania. Złamanie ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 500 tys. zł. do nawet 1 mln zł. Z OSTATNIEJ CHWILI Na konferencji prasowej przewodniczący PKW podał frekwencję na godzinę 12 ze wszystkich 29 707 obwodów.

W całym kraju wyniosła ona 16,52 procenta. Do południa karty do głosowania odebrało 4 773 413 z 28 895 220 uprawnionych osób. W Kujawsko - Pomorskiem frekwencja wynosiła 16,58 procenta. Co ciekawe - ciut niższa była w stolicach województwa - w Bydgoszczy 1,35 proc., a w Toruniu 16,45.

Wideo Wybory samorządowe, jak głosować