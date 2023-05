Wycieczki szkolne w Toruniu. Największe hity to planeterium, Kopernik, pierniki i gry miejskie

- Myśleliśmy, że jak przyjedziemy do Torunia w maju, to będzie jeszcze przed sezonem i będzie pusto! - powiedział nauczyciel będący opiekunem jednej z grup. Oj, pomylił się mocno - sezon na szkolne wycieczki trwa w najlepsze już od kilku tygodni, a kończący się miesiąc to jego absolutny szczyt. Wystarczy wyjść na Rynek Staromiejski, by przekonać się, że w jednej tylko chwili w centralnym punkcie miasta można spotkać jednocześnie nawet po kilkanaście wycieczek. Mali turyści dzielnie zwiedzają miasto, najczęściej uzbrojeni w łuki i strzały kupowane na straganach z pamiątkami, a niekiedy przebrani w krzyżackie stroje.

- Grupy szkolne stanowią 90 procent wszystkich wycieczek, które w tej chwili przyjeżdżają do Torunia. Co ciekawe, dominują te z młodszymi dziećmi, czyli z klas 1-3. Wynika to z położenia Torunia na mapie Polski - z każdego zakątka jest do nas łatwo dojechać, więc mamy ogrom wycieczek z Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Olsztyna. Grupy z tych miast przyjeżdżają rano, a wieczorem wracają do domu. Taka wycieczka nie jest męcząca, więc dla młodszych dzieci Toruń jest doskonałym wyborem - mówi Katarzyna Pufal z Agencji Przewodników po Toruniu "Zwiedzaj Toruń".