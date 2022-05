Wycinka drzew na Kępie Bazarowej. Czy toruńscy radni wypełniają swoje obowiązki?

Troje radnych miejskich Koalicji Obywatelskiej: Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski przygotowało raport na temat wycinki drzew przy starym toruńskim moście. Przypomnijmy, że raptem w kwietniu Rada Miasta Torunia otrzymała od Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek dotyczący dotyczący szkód spowodowanych na terenie Natura 2000. Został on przekazany komisji rewizyjnej, ta zaś odmówiła wszczęcia kontroli tłumacząc to tym, że postępowanie w sprawie wycinek prowadzi już prokuratura, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, policja oraz Urząd Marszałkowski, a więc służby do tego uprawnione.