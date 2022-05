Wydanie specjalne. Po 10 latach i ponad 500 spacerach w czasie i przestrzeni

Kolejnym moim wielkim mistrzem był i jest red. Roman Such. Dodał mi skrzydeł, przekonał, że pisanie do gazety może być wielką frajdą, a archeologia pamięci pasjonującą przygodą. Szczególnie w sytuacji, gdy pisze się dla Czytelników, którzy bardzo często są w stanie do opisywanych historii coś dorzucić.

Kujawsko-Pomorska kopalnia skarbów

Od ponad 10 lat przemierzam archiwalne oceany Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Jako jej wielki entuzjasta kilka już razy pisałem, że moim zdaniem odkrywanie tajemnic dawnego Torunia dzieli się na czasy przed i po uruchomieniu KPBC. Wcześniej do gazet i innych dokumentów sprzed lat dostęp mieli tylko nieliczni, wyłącznie w godzinach pracy kilku bibliotek tradycyjnych. Dzięki bibliotece cyfrowej wystarczy mieć komputer i internet. Czasami przydaje się też budzik. Nie dlatego, aby odpowiednio wcześnie wstać i przed pójściem do pracy jeszcze trochę poszperać. Raczej po to, aby nie przegapić momentu, w którym należy do pracy wyjść, bo KPBC ma to do siebie, że pożera czas. Człowiek pochyla się nad poskanowanymi gazetami o godz. 22, a gdy na chwile odrywa oczy od monitora, okazuje się, że dochodzi już siódma. Wszystkim twórcom Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej bardzo dziękuję i dedykuję im prawie wszystkie teksty ze strony Retro.