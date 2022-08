Wyjątkowy dom Bartosza Zmarzlika. Żużlowy mistrz cieszy się wspaniałym ogrodem i własnym stawem. Zobacz prywatne zdjęcia

Nieoficjalnie wiadomo już, że w przyszłym sezonie Bartosz Zmarzlik będzie bronił barw Motoru Lublin. Dwukrotny mistrz świata żegna się z Gorzowem, ale nie znaczy to wcale, że czeka go przeprowadzka. Zmarzlik nadal będzie mieszkał z rodziną w położonych blisko tego miasta Kinicach. Dwukrotny mistrz świata zbudował tam wspaniały dom z wielkim ogrodem! Zobacz na kolejnych stronach, jak na co dzień żyje słynny żużlowiec ->>>>Zobacz także:Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]Żużlowe Monster Girls. Przepiękne hostessy zachwycają kibiców [dużo zdjęć]Średnie biegowe w PGE Ekstralidze. Kto najlepszy? TOP 20Kibice na meczu Apator - Stal. Tak fani z Torunia dopingowali swoją drużynę [dużo zdjęć]

