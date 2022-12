Wykopaliska na toruńskim bulwarze. Archeolodzy odkryli ciekawe rzeczy [zdjęcia]

Jak wygląda kopalnia tematów? Tak jak kopalnia bezcennych informacji na temat średniowiecznego Torunia. Znajduje się na Bulwarze Filadelfijskim, niedaleko Koszar Racławickich. Jak niedawno informowaliśmy, robotnicy trafili tam na pozostałości kompleksu klasztoru św. Ducha, czyli m.in. jednego z pierwszych szpitali jakie powstały na terenie państwa zakonnego.

Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prowadzone w tym miejscu roboty i zlecił pełne badania archeologiczne.

Te się właśnie zaczynają. Chyba możemy założyć stałą rubrykę i co tydzień publikować w niej raporty z wykopalisk. Sporo tego będzie, oj sporo! Jak dotąd z wykopu wyłaniają się solidne mury dwóch budynków. Jeden po wschodniej, drugi po północnej stronie wykopu. Co wiadomo o tym pierwszym?

- W tej chwili nie możemy określić, co to jest. Jednak w związku z tym, że wejście do niego jest ozdobione kształtkami, oraz że narożnik jest wzmocniony bardzo solidną przyporą, jesteśmy w stanie powiedzieć, że mamy do czynienia z ważniejszym budynkiem niż zabudowania gospodarcze - mówi Leszek Kucharski, kierownik archeologicznego oddziału Muzeum Okręgowego.