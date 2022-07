Wyniki matur 2022. Toruńskie szkoły najlepsze w regionie. Sprawdź, jak wypadli inni

Matura to egzamin będący przepustką do dalszej edukacji. Jej wynik przesądza o miejscu na uczelniach wyższych. Im lepszy, tym większe szanse na naukę na najbardziej prestiżowych kierunkach.

W tym roku matury rozpoczęły się 4 maja. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku, obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Aby egzamin maturalny był zdany należało uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.