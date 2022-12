Wypadek na autostradzie A1 w Szewie. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Wypadek miał miejsce na 222 kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi. Zderzyły się dwa samochody osobowe: Ranault i BMW. Jak przekazał mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, kierującą Renault po badaniach przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Kierowca BWM nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja. Podczas akcji droga w stronę Łodzi była całkowicie zablokowana. Służby zakończyły już swoje działania na miejscu wypadku, autostrada jest przejezdna.