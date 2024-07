Wypadek z udziałem trzech aut i pieszej. Jedna osoba trafiła do szpitala Sandra Szymańska

Niebezpieczny wypadek z udziałem trzech samochodów osobowych i pieszej w Toruniu. Na ulicy Kościuszki doszło do potrącenia prawidłowo idącej pieszej, której dwa samochody udzieliły pierwszeństwa. Do nieszczęścia doprowadził trzeci pojazd - kierowca forda. Poszkodowana została zabrana do szpitala.