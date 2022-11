Wysoki cholesterol? Trzeba obniżyć trójglicerydy. Jak to zrobić domowymi metodami?

Trójglicerydy - co to?

Jeśli chcemy poprawić swoje zdrowie, koniecznie musimy obniżyć cholesterol LDL lub poprawić cholesterol HDL. Jest to szczególnie istotne, jeśli mamy zbyt wysoki poziom trójglicerydów. Czym są trójglicerydy? Pod tą nazwą kryją się tłuszcze proste i złożone, które organizm wykorzystuje do budowania tkanki tłuszczowej oraz do zdobywania energii. Są wytwarzane z kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów bezpośrednio w wątrobie. Jednakże w większości trafiają do organizmu poprzez odpowiednie pożywienie. Zbędna, zbyt duża część trójglicerydów odkłada się w tkance tłuszczowej. Trójglicerydy, podobnie jak cholesterol całkowity odpowiadają za stan skóry oraz powstrzymują ubytki wody ze skóry.