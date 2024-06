Wystartowały wakacje. Zobacz, co przygotowano w Toruniu dla najmłodszych w pierwszym tygodniu wolnego

Makrama

W poniedziałek, 24 czerwca o godz. 17.30 w Domu Muz na Rudaku odbędą się wyjątkowe warsztaty "Chodź na (s)plotki". To zajęcia dla tych wszystkich, którzy chcieliby tworzyć piękne rzeczy techniką makramy. Modne akcesoria i ozdoby ze sznurków zawojowały ostatnio sklepy, ale nic nie daje takiej satysfakcji, jak świadomość, że to własnoręczne dzieło. Warsztaty są zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Baseny

Od 1 lipca ZUS będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie z programu „Dobry Start”. Jest to wsparcie na zakup wyprawki dla uczniów na nowy rok szkolny 2024/2025. Poznaj kryteria, zasady i dowiedz się…

Tu warto zapowiedzieć wodną imprezę, którą zaplanowano na sobotę, 29 czerwca. „Toruń Summer Time” odbędzie się na basenie przy ul. Kujawskiej. W programie znalazły się: dyskoteka malucha i konkursy dla pływaków. Na zwycięzców poszczególnych dyscyplin będą czekały nagrody, podobnie jak na najlepszych tancerzy, którzy w rytm hawajskich rytmów zatańczą macarenę, chętni wezmą udział w wielkim konkursie hawajskiego tańca limbo! Wstęp na wydarzenie dla dzieci i młodzieży w godz. od 11:00 do 14:00 będzie bezpłatny. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w konkursach skoków do wody, turnieju water polo, turniejach w badmintona, boule i siatkówki plażowej. Będzie też możliwość nurkowania z akwalungiem. To atrakcja dostępna dla każdego, zarówno dla juniora, jak i seniora (dzieci od 8. roku życia wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). Będzie można w asyście instruktorów szkoły nurkowania zanurzyć się pod taflą wody.