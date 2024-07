Wystawa Grupy Toruńskiej w Ratuszu Staromiejskim. "To prace z jej najlepszego czasu"

- Co najważniejsze, było to zrzeszenie twórców terytorialnych, związanych z Toruniem. To był w ogóle czas powstawania grup artystycznych i Stanisław Borysowski doskonale o tym wiedział, chcąc nawiązać np. do Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" w Krakowie, do którego sam niegdyś należał. Obecna wystawa to prezentacja trzydziestu siedmiu obiektów. Najważniejsze było dla mnie, żeby Grupę Toruńską pokazać równolegle do wystawy Barbary Steyer, bo ona też należała do Grupy. Dzięki temu Barbara Steyer prezentowana jest w kontekście Grupy Toruńskiej, a Grupa Toruńska w kontekście naszej galerii sztuki polskiej po 1945 roku. Bogusław Mansfeld pisał kiedyś, że Grupa szczególnie na początku miała niezwykłą energię, także wspomniana Barbara Steyer mówiła w jednym z wywiadów, że wszyscy czekali na kolejne wystawy. W latach 70. była już widoczna pewna stagnacja i indywidualizacja osiągnięć, ale wcześniej, w drugiej połowie lat 50. i przez całe lata 60., każda wystawa była dużym wydarzeniem. Grupa Toruńska dała wielu artystom, szczególnie grafikom, podstawę do indywidualnego rozwoju, do udziału w wielu innych wystawach, również zagranicznych. Trzeba też podkreślić, że grupa była bezprogramowa, za to wielopokoleniowa. Na naszej wystawie witają nas prace Tymona Niesiołowskiego, a więc nestora grupy, są dzieła Tadeusza Godziszewskiego i samego Borysowskiego, ale też oczywiście twórców młodszych - mówi Anna Kroplewska-Gajewska, kuratorka wystawy.