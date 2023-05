Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Na czym polega?

Wyższe emerytury. O czym mówiła minister Maląg?

Wsparcie seniorów w kryzysie

Czternasta emerytura na stałe?

Już od 2023 roku czternasta emerytura na stałe zawita do ogólnopolskich świadczeń. Odpowiedni projekt ustawy został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten zakłada umożliwienie rządowi elastycznego podejścia zarówno do terminu wypłaty, jak i do wysokości czternastej emerytury. W ubiegłym roku została ona wypłacona pod koniec sierpnia. Obecnie wiele wskazuje na to, że również i w tym roku będzie to koniec sierpnia, choć ostateczna decyzja będzie należała do Rady Ministrów.