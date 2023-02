Wyższe opłaty w 2023 roku. Część z nich jeszcze przed nami! Jakie podwyżki nas czekają? [SZCZEGÓŁY]

Drogo, drożej... czy najdrożej? Początek roku 2023 nie przyniósł wyraźnego zahamowania wzrostu cen. Choć inflacja zdaje się powoli spadać (choć tylko pozornie), wyraźny powrót do stałych stawek podatkowych odbił się na tym, za co musimy jeszcze więcej zapłacić. Część podwyżek już za nami, na część musimy się jeszcze przygotować! Za co ceny wzrosną najbardziej w 2023 roku? OTO SZCZEGÓŁY! >>>>>

Drogo, drożej... czy najdrożej? Początek roku 2023 nie przyniósł wyraźnego zahamowania wzrostu cen. Choć inflacja zdaje się powoli spadać (choć tylko pozornie), wyraźny powrót do stałych stawek podatkowych odbił się na tym, za co musimy jeszcze więcej zapłacić. Część podwyżek już za nami, na część musimy się jeszcze przygotować! Zobaczcie, za co ceny wzrosną najbardziej w 2023 roku!

Podsumowanie roku ubiegłego - jak wzrosła inflacja?

Rok 2022 upłynął nam pod mianem rosnącej, czasem wręcz przytłaczającej drożyzny. Rosnące ceny towarzyszyły inflacji, która początkowo wynosiła 9,2 proc., ale w listopadzie przekroczyła 17,5 proc. Nie brakowało jednak głosów ekspertów mówiących o tym, że w przypadku niektórych produktów, zwłaszcza żywności realnie wyniosła ona ponad 30 procent. Oprócz tego mogliśmy zaobserwować wzrost cen paliw, gazu i prądu, a także wyraźne podwyższenie stóp procentowych. To odczuli kredytobiorcy.

Chwilowy spadek inflacji? Niestety, będzie jeszcze rosnąć!

W grudniu zanotowano nieznaczny spadek inflacji. Niestety trudno mówić w tym momencie o stałym trendzie. Przewidywania niektórych osób jasno sugerują, że inflacja może wzrosnąć nawet do 19 procent, choć jest szansa na uniknięcie przekroczenia progu 20 procent. Według Adama Glapińskiego, szefa NBP, obniżenie inflacji ma się zacząć w drugim kwartale 2023 roku.

Nie masz polisy? Kary będą wyższe!

Na zdecydowanie wyższe kary będą mogli "liczyć" kierowcy bez polisy na samochód. Zmiany zaczęły się 1 stycznia, choć już 1 lipca ponownie napotkamy na wzrost kar za brak ubezpieczenia OC. Dlaczego? Wtedy wzrośnie minimalna pensja brutto, a kara nie może przekroczyć dwukrotności tej wartości. Co to oznacza? Jeśli od daty ważności polisy upłynie ponad 14 dni, maksymalną karą będzie teraz aż 6980 złotych. W przypadku spóźnienia się z opłatą od 4 do 14 dni kara wyniesie maksymalnie 40 proc. minimalnej pensji brutto, co daje 1400 złotych. Więcej zapłacą posiadacze autobusów, ciągników samochodowych oraz samochodów ciężarowych - dla nich maksymalna kara może wynieść aż trzykrotność minimalnej pensji!

Jakie podwyżki nas czekają w 2023 roku? Ceny za żywność będą rosły!

Znaczący wzrost cen żywności wiąże się z tym, że na ten tym produktów inflacja będzie opiewać na poziomie aż 21,5 proc. Według szacunków ekspertów później ma dojść do jej spadku i w prognozowanym wzroście gospodarczym inflacja na żywność ma wynieść 6,4 proc. Szacunki dotyczą 4 kwartału 2023 roku.

W wywiadzie dla RMF FM potwierdziła to Monika Piątkowska, szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. Zaznaczyła ona, że szczyt wzrostu cen żywności zaobserwujemy przed Wielkanocą. Co podrożeje? Przede wszystkim nabiał, mięso, a także pieczywo. Z kolei dr Krzysztof Łuczak, główny ekonomista Grupy BLIX wskazuje, że dodatkowo wzroście cena ręczników papierowych i papieru toaletowego.

PCC-3 - co za jego brak?

Deklaracja PCC-3 pozwala na wyliczenie przez Urząd Skarbowy podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklaracja tego typu jest składana po zakupieniu samochodu (i nie tylko) i za jej niezłożenie można zapłacić od 350 do 69 800 złotych od 1 stycznia. Od 1 lipca zapłacimy maksymalnie nawet 72 tysiące złotych. Rok temu kwota maksymalna wynosiła 60 200 złotych.

Wyższe opłaty za autostrady?

Kierowcy ciężarówek i autobusów płacą więcej na autostradach. Tego typu płatności są ustalane na podstawie wskaźnika inflacji i powiązane są m.in. z klasą emisji spalin, masą pojazdu oraz rodzajem drogi. W przypadku normy EURO V oraz EURO VI wzrost opłat zanotowano na poziomie 3 gr za kilometr (z 21 na 24 grosze), ale w przypadku normy EURO III jest to już różnica 5 groszy na kilometrze - z 37 do 42 groszy!

Nadchodzi nowy obowiązek - świadectwo charakterystyki energetycznej!

Swoisty paszport energetyczny już od wielu lat gości w Polsce. Z zasady określa on to, jak wiele energii potrzebuje budynek (lub też jego część) do funkcjonowania. Certyfikat tego typu opisuje zapotrzebowanie energetyczne na ogrzanie i wentylację budynku, a także na przygotowanie ciepłej oraz chłodnej wody. Już od kwietnia 2023 roku sporządzenie świadectwa charakterystyki budynku będzie obowiązkowe dla wszystkich nowych domów i mieszkań. Kosz uzyskania świadectwa, a zatem i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie mieszkania lub domu to opłata od 300 do 1000 złotych. Obowiązek przedstawienia takiego dokumentu spoczywać będzie zarówno na deweloperze, jak i na osobie prywatnej bądź też firmie. Od kwietnia również każde mieszkanie z osobna będzie musiało mieć swoje świadectwo - dotąd deweloperzy musieli przedstawić zaledwie świadectwo całego bloku.

Płacisz abonament RTV? Od tego roku jest on wyższy!

Dotychczasowa opłata za abonament wynosiła 7,50 zł lub 90 zł za cały rok w przypadku radia. Teraz zapłacimy miesięcznie 8,70 ł (104,40 zł na rok). Z kolei W przypadku posiadaczy odbiorników telewizyjnych opłata miesięczna wzrośnie z 24,50 zł do 27, zł miesięcznie (rocznie wzrost z 294 zł aż do 327,60 zł).

Składki ZUS ciągle idą w górę!

Wzrost minimalnej płacy oraz zwiększenie się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowały, że podwyższyła się również składka opłacana do ZUS. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona rekordowa i wyniesie nawet 17,1 proc., jak wskazuje na to Business Insider Polska. Wymiarem składki jest 60 proc. przewidywanego wynagrodzenia, co w 2023 roku wynosi 4161 zł (średnia pensja przewidywana jest na 6 935 zł. To zaś oznacza, że składki miesięczne mają wynieść 1418,48 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o ponad 200 zł w stosunku do opłat przedsiębiorcy do ZUS w 2022 roku.

