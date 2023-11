Wziąłeś już kredyt? To Ciebie czeka w przyszłym roku! Czego możesz się obawiać?

To przewidują bankowcy

Według informacji podawanych przez "Rzeczpospolitą" - dostrzec można trend wzrostu indeksów WIBOR. W ciągu tygodnia wzrost ten odbył się z 5,62% do 5,78% - w przypadku WIBOR 3M. Z kolei WIBOR 6M wzrósł z 5,54% do 5,81%. Wcześniej był widoczny trend spadkowy, więc tym bardziej ta zmiana jest znacząca.

Dlaczego zmienił się trend?

Źródła zmiany trendu należałoby upatrywać we zmianie polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego posiedzenia nie obniżyła stóp procentowych o 25 pkt. bazowych (jak się spodziewano), zamiast tego pozostawiła ona stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. To wysłało jasny sygnał, że jest planowana dłuższa przerwa w obniżkach.

Zmiana ta wpłynęła bezpośrednio na oczekiwania ekonomistów. Stabilizacja stopy referencyjnej jest spodziewana przez zespół Credit Agricole Bank Polska na poziomie 5,75 proc. do końca przyszłego roku. Z kolei ekonomista Banku Pekao spodziewa się jeszcze dwóch obniżek stóp procentowych po 25 pkt. bazowych każda pod koniec 2024 roku.

Czy stopy procentowe będą stabilne?

Główny ekonomista BNP Paribas przewiduje, że stopy procentowe NBP będą stabilne przez rok, a stopa referencyjna nie zmieni się z poziomu 5,75 proc do listopada przyszłego roku.

Znaki zapytania wokół przyszłej polityki rządu

Sytuacja w 2024 roku jest obecnie niepewna z dość oczywistego względu. Wraz ze spodziewaną zmianą rządu pod znakiem zapytania stoją kwestie podejścia do inflacji, polityki pieniężnej, a także do stawek VAT na żywność, gaz i energię. Wiele też będzie zależało od tego, jakie będzie ostatecznie podejście do obietnic wyborczych.

