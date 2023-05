Wzmocnisz swoje serce. Włącz do codziennej diety te zioła i przyprawy! To pomoże Tobie i Twojej rodzinie

Chcesz wzmocnić swoje serce? Odpowiednia dieta będzie tu niezwykle istotna. Zdrowe serce oraz dobre naczynia krwionośne stają się osiągalne dzięki odpowiednim ziołom i przyprawom. Wystarczy tylko stosować je regularnie i... w odpowiednich ilościach. Jakie przyprawy wspomagają serce? Jak zioła pomagają w walce z cholesterolem?

Zdrowe serce. Dlaczego zioła i przyprawy powinny być w diecie?

Niezaprzeczalną zaletą ziół i przypraw jest to, że znakomicie wzbogacają smak potraw. Jednak nie to jest ich największym walorem. Zioła i przyprawy w różnych wariantach mają działanie bakteriobójcze, a także wspierają prawidłowe działanie całego układu odpornościowego. Dodatkowo wpływają na stan układu sercowo-naczyniowego. W jaki sposób i co dobrze działa?

Czosnek działa na cholesterol

Popularny składnik niemal każdej potrawy tradycyjnie jest wykorzystywany jako środek na infekcje. Faktycznie też tak działa. Wszystko dzięki ajoenowi, związkowi powstałemu przy rozpadzie aliny. Ma on działanie nie tylko przeciwzapalne, ale i przeciwnowotworowe. Czosnek dodatkowo zaburza powstawanie biofilmu bakteryjnego i tu już na samym początku zakażenia. To sprzyja hamowaniu rozwoju infekcji gardła oraz jamy ustnej. Świeży czosnek dodatkowo ma swój udział przy zmniejszaniu obrzęku oraz przy obniżaniu ciśnienia krwi. W efekcie sprzyja zmniejszeniu ryzyka udaru mózgu czy też zawału serca.

Wysokie ciśnienie obniży cynamon

Co z pysznym cynamonem. Według badaczy ma on znakomity potencjał przy regulowaniu glukozy i stężenia cholesterolu we krwi. Co więcej, spożywanie tej przyprawy sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi.

Jak na serce działają ostre przyprawy?

Popularne ostre przyprawy również znakomicie sprzyjają ochronie serca. Mowa tu o papryczce chilli, pieprzu cayenne, a także i o czarnym pieprzu. Przyśpieszają one procesy trawienne, wspomagający przy tym metabolizm tłuszczów, a także poprawiając krążenie. Zdaniem ekspertów ostre przyprawy mogą przeciwdziałać miażdżycy poprzez spowolnienie procesów odkładania się blaszek miażdżycowych.

Imbir i jego przeciwzapalne działanie

Imbir jest nawet zalecany kobietom w ciąży. I nic dziwnego. Działa przeciwzapalnie, wspomaga przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi. Reguluje również ciśnienie. Imbir dodatkowo dobrze działa na elastyczność naczyń krwionośnych, przez co również uznaje się go za znakomity dodatek do potraw, który wspomoże zapobieganie chorobom serca.

Kurkuma obniży LDL

Wiele osób coraz częściej sięga również kurkumę - przyprawę stanowiącą m.in. trzon mieszanki przypraw znanej jako curry. Kurkumina zawarta w kurkumie ma potencjał przeciwnowotworowy, ale nie tylko! Również znakomicie obniża stężenie LDL-C. Dodatkowo obniża ona stan zapalny w organizmie.

Warto sięgnąć po kolendrę?

Kolendra działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Przede wszystkim jednak ma silne działanie moczopędne, sprzyjając w ten sposób utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu LDL. Utrzymuje w ten sposób również odpowiednie ciśnienie krwi. Kolendra musi być spożywana regularnie. Warto jednak wiedzieć, że predyspozycje genetyczne sprawiają, że niektórzy ludzie nie lubią kolendry.

Korzyści zdrowotne - ile ziół i przypraw spożywać?

Tu trudno określić, jaka ilość przypraw i ziół będzie odpowiednia. Z badań wynika, że łączna dzienna ilość przypraw w ilości 6,6 grama (co stanowi aż 7 łyżeczek przypraw) wyraźnie sprzyja m.in. obniżeniu ciśnienia krwi. Jest to jednak sporo, więc nawet mniejsze, ale regularne ilości będą dobrze działać. Jeśli zależy nam na realnym wzmocnieniu serca, powinniśmy pamiętać o tym, że przyprawy i zioła wiele nie pomogą np. na cukier we krwi czy cholesterol, jeśli będziemy opierać się na diecie wypełnionej niezdrowymi, wysoko przetworzonymi pokarmami.