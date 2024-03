Wzrost cen w kwietniu 2024! Prognozowane są duże wzrosty cen! Najbardziej wzrosną ceny na artykuły spożywcze oraz paliwa - ale nie tylko!

Zerowa stawka VAT

Tzw. zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona w 2022 roku. Miała docelowo chronić Polaków przez rosnącą inflacją . Obecnie stawka ta obowiązuje jedynie do 31 marca. W tym momencie wahają się losy tego rozwiązania. Już teraz wiadomo, że premier Donald Tusk nie należy do grona entuzjastów pozostawienia zerowej stawki VAT na żywność.

Rekordowo niskie ceny żywności? To się zmieni

Premier Tusk przedstawił rekomendację polegającą na tym, aby powrócić do 5 procentowej stawki VAT na Żywność.

Szef rządu przekonuje również, że powrót do stawki zerowej jest możliwy w każdej chwili, jeśli tylko pojawią się powody wymagające takiego rozwiązania.

Czy inflacja wzrośnie?

Nie ma wątpliwości, że powrót do 5 procentowej stawki VAT na żywność znajdzie swoje bezpośrednie przełożenie w cenach poszczególnych produktów. Podrożeją m.in .:

Choć 5 procent nie wydaje się zawrotną kwotą, jednak w skali niepełnego roku oznaczałoby to dodatkowe wydatki wynoszące kilkaset złotych - przykłądowo dla czteroosobowej rodziny byłoby to prawie 1000 złotych.

Lepiej by było, gdyby już teraz inflacja była niska - wtedy powrót do wyższych cen nie zabolałby tak znacząco. Jednak nie da się ukryć, że podwyżka cen żywności będzie oznaczała wpływ na inflację - jeśli wróci wyższa stawka VAT na produkty żywnościowe, inflacja może wzrosnąć w drugiej połowie roku nawet do 7 procent.