Z ostatniej chwili! W jajkach znaleziono Salmonellę! Masz je w domu? Zwróć je do sklepu - ostrzeżenie z 5 lipca! Piotr Paszelke

W specjalnym oświadczeniu Kaufland poinformował o tym, że niektóre jajka są zakażone pałeczkami Salmonella Enteritidis. Wciąż poszukiwane jest źródło zakażenia, jeśli chodzi o zakażone hamburgery! Jeszcze wcześniej ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża? Zobaczcie!