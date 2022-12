Z Torunia do piekła i co dalej? Co się stało z Nikodemem Pieszczochem?

Gdzie w przedwojennym Toruniu były neony?

"Noc otula strzeliste wieże i dachy starych kamienic, gdy na dole pośród gwaru ulicy nastał dzień drugi, nowy stworzony światłem elektrycznym. Główna arteria naszego miasta ul. Szeroka, kąpie się w powodzi światła. Nad głowami przechodniów migają reklamy, wabiąc grą kolorów. Są to przeważnie najprostsze reklamy świetlne. Szklana skrzynka z ścianami pokrytymi napisem, rzadziej rysunkiem, od wewnątrz oświetlona - oto cała najczęściej spotykana reklama świetlna w grodzie Kopernika. Drugim rodzajem reklamy świetlnej, więcej już nowoczesnym, jest neon. Przedstawia się on zazwyczaj jako rurka szklana wygięta w kształt napisu, wypełniona gazem. Gaz ten ogrzany przy pomocy energii elektrycznej żarzy się i wydaje światło. Reklamy tego rodzaju spotykamy przy oddziale IKC, firmy chrześcijańskiej obuwia "Leo", przy "Aptece Centralnej", firmie "Falarski-Radajke", kinach "Świt" i "Mars". Zastępują one zarazem i szyld. Reklama neonowa jest także na rogu Szerokiej i Mostowej. Napis ten reklamuje radia "Telefunken", jest to zwykły napis o barwie niebieskiej. Niebo nad Szeroką jest jeszcze wolne od reklamy. Warszawa posiada między innymi na tle nieba napis neonowy "Podróżuj LOT-em", jest on widoczny na całe Krakowskie Przedmieście. Miejmy nadzieję, że w przyszłości, wraz z rozrostem miasta poziom reklamy i u nas się podniesie. Okno wystawowe: oto oblicze sklepu. W naszym mieście ma okno jeszcze charakter przełomowo-dawny. Jest wąskie i wysokie, gdy natomiast okno nowoczesnej budowy jest długie i umiarkowanie niskie. Towary rozstawione w oknie w starych sklepach są tak rozłożone, że zajmują całą podstawę okna. Kupiec więc trzyma się zasady, aby klientowi pokazać jak najwięcej towaru nie dbając wcale o harmonię. Nowa nauka o estetyce wystawowego okna nakazuje ograniczoną ilość towaru rozłożyć umiejętnie tak, aby całość stanowiła harmonijny obraz. Nowoczesny, postępowy kupiec, stwarza w ten sposób piękno".

Skąd pochodzili rodzice Nikodema Pieszczocha?

Skoro udało się zdobyć tyle informacji na temat nastolatka i jego rodziców, warto by było sprawdzić, co się później z Nikodemem Pieszczochem stało? Może trafi się również jakieś zdjęcie? W czasach internetu takie poszukiwania nie są trudne, zdjęcia Nikodema Pieszczocha się znalazły. Nawet trzy. Zostały zrobione niecałe trzy lata po tym, gdy Nikodem pisał o tym, w jaki sposób kupiec stwarza piękno. Jedno zdjęcie było zrobione z profilu, drugie en face, trzecie w czapce i okularach. Na wszystkich widać nastolatka w obozowym pasiaku, numerem 673. Jak się okazało, w 1940 roku Nikodem Pieszczoch znalazł się w pierwszym transporcie więźniów, jaki trafił do KL Auschwitz.

Co się wydarzyło na hitlerowskim "Titanicu"?

Historia zdzieliła nas obuchem po raz pierwszy, ale nie ostatni. Więźniem Oświęcimia nasz bohater był do 1943 roku, później Niemcy przenieśli go do obozu koncentracyjnego Neuengamme. W kwietniu 1945 roku, wraz z prawie siedmioma tysiącami więźniów tego obozu, Nikodem Pieszczoch został zagnany na zakotwiczony w Lubece statek "Cap Ancona". Ten i kilka innych wyładowanych więźniami statków Niemcy prawdopodobnie chcieli zatopić w morzu. Zanim tego dokonali, wojna się skończyła. 2 maja Brytyjczycy nadali komunikat radiowy, wzywając wszystkie niemieckie jednostki pływające do wywieszenia białej flagi i powrotu do portów. Arcona się temu nie podporządkowała. Po upływie ultimatum brytyjskie lotnictwo zbombardowało statki. Niektórym więźniom udało się wskoczyć do wody, jednak do płynących zaczęli strzelać żołnierze eskorty. Z prawie siedmiu tysięcy jeńców, ocalało raptem nieco ponad 300.