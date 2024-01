Z tych powodów nie dostaniesz L4? Wypalenie zawodowe atakuje Polaków - to musisz wiedzieć!

Statystyki mówią jasno: aż co czwarty Polak jest dotknięty wypaleniem zawodowym. Chroniczne zmęczenie, brak motywacji i bezsenność to problemy, które aż proszą się o zwolnienie lekarskie. Czy jednak można dostać z tego powodu L4? Jak jest traktowane zwolnienie lekarskie?

Wypalenie zawodowe to choroba?

Zacznijmy od tego, że w Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-11 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zamieściła zapis o wypaleniu zawodowym. Zrobiła to w 2020 roku, co oznacza, że system krajowy poszczególnych państw obecnych w WHO (w tym również Polska) musi być dostosowany do nowych zapisów. Państwa te mają 5 lat na zrobienie tego. Jednak wypalenie zawodowe nie jest chorobą.

Co dokładnie mówi WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia zaznaczyła w klasyfikacji, że wypalenie zawodowe jest syndromem chorobowym. To oznacza, że nie jest równe samodzielnej jednostce chorobowej np. zaburzeniom lękowym. Tym samym nie jest i nie może być traktowane na równi z chorobami, na które przysługuje L4.

Jak ZUS podchodzi do wypalenia zawodowego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podważyć zasadność wypisania L4 z powodu wypalenia zawodowego. Inaczej mówiąc, uznanie tego za podstawę wypisania zwolnienia jest mocno wątpliwym rozwiązaniem i może generować pracownikowi kolejne problemy.

Problem w rozumieniu wypalenia zawodowego

W przypadku tego syndromu chorobowego trzeba pamiętać o tym, że został on określony jako stan, w którego przypadku może dojść do konieczności interwencji ze strony ochrony zdrowia. Jednocześnie syndrom wypalenia zawodowego pojawił się już w klasyfikacji ICD-10 WHO i tam był uznany za stan wyczerpania życiowego. Jednak najnowsze przepisy jasno wskazują, że stan chorobowy tego typu ma powiązanie bezpośrednie w trwającym aktualnie zatrudnieniem. Pixabay

Z jakimi chorobami wiąże się wypalenie zawodowe?

Tu warto zaznaczyć również to, że w przypadku wypalenia zawodowego możemy również mówić o tym, że pojawia się wraz z innymi stanami chorobowymi. Wymienia się tu m.in.:

Zaburzenia lękowe;

Epizody depresyjne;

Ciężki stres;

Zaburzenia adaptacyjne. Z kolei te stany są już podstawą do dość powszechnego wystawiania zwolnień lekarskich. O ile więc samo wypalenie zawodowe raczej nie jest podstawą do wzięcia L4, o tyle bardzo często łączy się z zaburzeniami psychicznymi, które na to zezwalają - w 2022 roku około 10 procent nieobecności wynikających z wystawienia L4 dotyczyło właśnie tego typu zaburzeń psychicznych - przeciętnie zaświadczenia wynosiły tu ponad 18 dni.

Wypalenie zawodowe w Polsce

W Polsce problem wypalenia zawodowego dotyka niemalże jednej czwartej Polaków. Według badania ADP "People at Work 2022: A Global Workforce View" aż 24,59 proc. Polaków czuje się wypalonych zawodowo. Co istotne, według odpowiadających za pytania to nie okres pandemii odpowiadał za ten stan rzeczy.

Fazy wypalenia zawodowego i ofiary

Jakie są fazy wypalenia zawodowego? Kto jest częściej atakowany przez wypalenie zawodowe: kobiety czy mężczyźni? Na te pytania odpowiadamy w galerii:

