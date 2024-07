Za niska emerytura? Możesz z tym walczyć! Zobacz, czy należy ci się ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego!

Przeliczenie emerytury - jak się ją oblicza?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia - dla kogo?

Nie jest to prawo dla każdego. W praktyce mogą to robić wyłącznie określone osoby. Prawo do ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych oraz rentowych przysługuje osobom objętym emeryturą na starych i nowych zasadach, które kontynuują podleganie ubezpieczeniom. To też oznacza, że prawo to mają seniorzy, którzy po przyznaniu świadczenia emerytalnego podlegały ubezpieczeniu z tego tytułu.