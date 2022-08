Za to stracisz dowód rejestracyjny. Policjanci nie tolerują "pajączka". Czego jeszcze?

Kiedy policja może zabrać dowód rejestracyjny?

Zarówno "pajączek" jak i zwykły ubytek w szkle może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Obowiązuje to również wtedy, gdy problem ten realnie nie ogranicza widoczności. W takim przypadku konieczne jest udanie się do stacji kontroli pojazdów po wcześniejszej naprawie usterki. Do tego czasu nasz dowód rejestracyjny jest cyfrowo zablokowany. Co więcej, w takim przypadku może być konieczne wezwanie lawety.