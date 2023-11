Zablokują drogę w Czarnowie, gdzie zginął 15-latek. Matka chłopca: "Chcemy, by ludzie usłyszeli o tej tragedii"

15-latek potrącony w Czarnowie

Do wypadku doszło przed szóstą rano w poniedziałek, 9 października. W Czarnowie, w gminie Zławieś Wielka, na drodze krajowej nr 80 łączącej Toruń i Bydgoszcz, kierujący volkswagenem 35-latek potrącił 15-letniego Kubę. Nastolatek szedł na przystanek, skąd miał dojechać do Torunia, gdzie uczył się w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu. Uderzony przez samochód nie miał szans. Zginął na miejscu.

6 listopada - blokada DK80 w Czarnowie

Śmierć 15-letniego Kuby z Czarnowa wstrząsnęła wsią

Kobieta przyznaje, że od czasu wypadku mieszkańcy Czarnowa swoje dzieci wypuszczają z domów z duszą na ramieniu. Gdy trzeba dotrzeć na przystanek, razem ze swoimi dziećmi starają się chodzić przydrożnym rowem. - Gdy idziemy poboczem i przejeżdżają ciężarówki, to ciężko jest utrzymać równowagę mnie, a co dopiero ośmiolatkom. Tu momentami jest tor wyścigowy - mówi kobieta.

Mieszkańcy Czarnowa chcą, żeby przetrwała pamięć o Kubie

Matka Kuby ma żal do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. - Nic się nie zmienia przez tyle lat. Gdy chodziłam do szkoły 20 lat temu, już wtedy był strach iść na przystanek. Teraz jest jeszcze gorzej. Samochody jeżdżą tu z takimi prędkościami, że aż strach - nie kryje emocji Marta Karpińska.

ZDJĘCIA Z MIEJSCA WYPADKU OBEJRZYSZ >>> TUTAJ <<<

Kobieta liczy, że tragedia sprawi, iż służby dokładniej przyjrzą się bezpieczeństwu na drodze, którą codziennie muszą pokonywać dzieci w drodze do szkoły. - Wszyscy tu mamy dzieci, ale już nie każdy ma samochód. Nawet jak ma, to nie zawsze można zawieźć dziecko do szkoły, nie zawsze jest na to czas - dodaje.