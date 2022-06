"Zacznijmy jeść!" apeluje dietetyczka i zdradza najczęstsze żywieniowe błędy Polaków. Jak zdrowo się odżywiać, nie tylko w upał?

Z dietetyczką z Torunia, Olimpią Pokorską, rozmawiamy o tym, co i jak jeść, by czuć się dobrze - również w upał.

Z dietetyczką z Torunia, Olimpią Pokorską, rozmawiamy o tym, co i jak jeść, by czuć się dobrze - również w upał.

Obejrzyj: Remont ulicy Długiej w Toruniu

Dieta kojarzy się głównie z chęcią zrzucenia kilku kilogramów. Czy to główny powód, dla którego ludzie przychodzą do dietetyka?

Faktycznie mogłoby się wydawać, że tak jest i rzeczywiście większość odwiedzających nas osób zamierza zadbać o swoją sylwetkę. Jednak coraz częściej chcemy po prostu uregulować swój sposób odżywiania, poznać nowe, zdrowe przepisy lub zwyczajnie dowiedzieć się, co jeść, by codzienny jadłospis był zbilansowany i smaczny. Niestety, zwiększa się liczba osób, które cierpią na choroby dietozależne i szukają one pomocy u dietetyków. Bez względu na to, co nami kieruje, pamiętajmy, że dobry dietetyk jest osobą, która dobierze dla nas plan żywieniowy dostosowany do naszych potrzeb. Ja sama mam za sobą utratę ponad 40 kilogramów, więc wiem, że często jest to dość wyboista droga, zwłaszcza gdy cierpimy na dodatkowe schorzenia typu niedoczynność tarczycy czy insulinooporność.

Czy nasza świadomość dotycząca zdrowego odżywiania jest większa niż jeszcze parę lat temu?

Tak, i to jest wspaniałe. Nic nie cieszy mnie bardziej niż pacjenci, którzy przychodzą, bo chcą po prostu "zdrowiej jeść" albo przygotować się do roli rodzica, zadbać o siebie w ciąży czy poprawić wyniki sportowe lub wydolność, nie będąc zawodowym sportowcem. W ostatnich latach obserwuję też spadek wybiórczości żywieniowej. Coraz chętniej sięgamy po nowe smaki, próbujemy różnych owoców, warzyw czy przypraw. Mniej w nas radykalizmu do pozostawania twardo przy tradycyjnej polskiej kuchni.

Ale mimo większej świadomości nadal popełniamy błędy. Jakie są te najczęstsze?

To bardzo ciekawe i zaskakujące, że najczęstszym błędem jest to, że jemy zbyt mało. I to nawet nie ilościowo, ale pod względem składników odżywczych, których nasz organizm potrzebuje. Sięgamy często po "puste kalorie", rzeczy, które możemy zjeść szybko, są łatwo dostępne, nasycą nasz głód tu i teraz. To produkty często bardzo mało wartościowe, pełno w nich wysokoprzetworzonych tłuszczy trans, bardzo dla nas szkodliwych, oraz cukrów prostych. Jemy też w pośpiechu, nie przywiązujemy uwagi do higieny jedzenia, czyli spokoju oraz skupienia się na posiłku. Bardzo dużym problemem jest też nieregularność posiłków - żyjąc w biegu, nie mamy czasu zjeść, przez co nierzadko ograniczamy się do dwóch lub jednego dużego posiłku wieczorem, co też jest sporym błędem i szokiem dla naszego organizmu.

Czy są takie zasady, którymi każdy z nas, niezależnie od wieku, powinien się kierować, by odżywiać się zdrowo?

Po pierwsze, zacznijmy jeść. Zdrowo, ale sycąco, nie spowalniajmy sobie metabolizmu zbyt małymi porcjami. Po drugie, nie dajmy się zwariować. Nikt z nas nie umrze od gałki lodów z ulubionej cukierni, czy kiełbaski z ogniska z przyjaciółmi. Staram się uczyć moich podopiecznych zasady 80/20, czyli jeśli 80% naszego żywienia jest odpowiednio zbilansowane, zdrowe, pożywne i dobrej jakości, to malutki grzeszek nie zniweczy naszych planów, a pomoże nam utrzymać psychiczny balans. Po trzecie - nie ulegajmy modom. Nie każda "dieta" jest dobra dla każdego.

Zbliżają się wakacje. Co jeść i pić, gdy za oknem upał?