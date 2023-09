Zadanie wykonane, bilet na igrzyska w Paryżu już zaklepany. Choć nerwów nie zabrakło...

Po raz trzeci popłynie Pan na igrzyskach. Przed mistrzostwami świata jednak było trochę nerwowo. Szlakowy z Waszej czwórki podwójnej Fabian Barański miał kłopoty zdrowotne, a to on przecież dyktuje tempo całej osady...

Tak, w pewnym momencie groziło nam nawet to, że w ogóle nie popłynie w mistrzostwach. Kontuzja była poważna. Przez półtora tygodnia na treningach zastępował inny zawodnik. Do ostatnich dni ważyły się losy, nie da się ukryć, że mocno się stresowaliśmy. Ostatecznie trener zdecydował, że Fabian popłynie, ale na szlaku zastąpi go Mateusz Biskup. I uważam, że świetnie się spisał. Podobnie jak Fabian, bo zmiana szlaku na trzecią „dziurę”, to też duże wyzwanie.

Taka zmiana to duży problem dla osady?

To duża zmiana i wpływa na pewno na całą czwórkę. Czuliśmy jakąś niepewność, ale już po pierwszym biegu, który wygraliśmy, przyszła ulga. Zawsze przed pierwszym występem jest niepewność, a jak pójdzie on dobrze, przychodzi uspokojenie. Jak wygraliśmy przedbieg wiedzieliśmy, że będziemy walczyć o medal, nawet w zmienionym ustawieniu. A już zupełnie uspokoiliśmy się, gdy wygraliśmy półfinał i zapewniliśmy sobie kwalifikację olimpijską.