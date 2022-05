Zaginął 15-letni Patryk Kilanowski z Brzozówki Adam Mroczek

Zaginął Patryk Kilanowski. Chłopak jest mieszkańcem Brzozówki w gminie Obrowo. We wtorek 24 maja miał jechać do szkoły w Czernikowie, ale do niej nie dotarł.